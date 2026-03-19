19 марта 2026 в 05:23

Овечкин обошел еще одного рекордсмена по важному показателю

Овечкин опередил Горди Хоу по числу голов в домашних матчах в чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает покорять новые вершины. В матче регулярного чемпионата против «Оттавы» он забросил свою 450-ю шайбу в домашних играх, обойдя легендарного канадца Горди Хоу (449).

Теперь Овечкин занимает второе место в истории лиги по этому показателю. Уступает он только легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки (492).

«Вашингтон» продолжает борьбу в регулярном чемпионате. До рекорда Гретцки по домашним голам Овечкину осталось 42 шайбы.

40-летний россиянин проводит свой 21-й сезон в НХЛ, который является последним по действующему контракту с «Вашингтоном». На счету Овечкина уже 922 гола в 1560 матчах, и он остается лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признал, что пятиматчевая дисквалификация в НХЛ стала для него серьезным просчетом. Хоккеист вернулся на лед в ночь на вторник, 17 марта, в матче против «Колорадо Эвеланш», отметившись дублем и голевой передачей, сообщается на официальном сайте лиги. Встреча завершилась разгромной победой «Питтсбурга» со счетом 7:2. Эта игра стала для Малкина первой после наказания за удар клюшкой по лицу капитана «Баффало Сейбрз» Расмуса Далина.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп попытался оправдаться за разрушительную атаку на «Южный Парс»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 марта
Байопик, многомиллионные доходы, запрет треков: как живет Баста
Дачникам рассказали, как правильно выбрать штыковую лопату
Овечкин обошел еще одного рекордсмена по важному показателю
Неудача после паузы: «Динамо» проиграло «Спартаку», но идет дальше в КР
Назван анализ, который покажет необходимость поторопиться с беременностью
Россиянам рассказали о расходах на регистрацию дачного дома
Судно вспыхнуло у берегов ОАЭ после попадания снаряда
Зоопсихолог ответила, чем опасны проплешины у кошки на задних лапах
Атака ВСУ на Севастополь ночью 19 марта: жертвы, повреждения, что известно
Что известно о самом невыгодном месяце для отпуска в 2026 году
«Катастрофически»: в РФПИ ужаснулись из-за пожара на заводе СПГ в Катаре
США планируют немыслимый шаг против Ирана
Команда Трампа посыпалась: силовики отворачиваются от «хозяина» из-за Ирана
КСИР нанес серию ударов по военным базам США на Ближнем Востоке
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на Севастополь
Болезнь, подготовка к смерти, наследство: как сейчас живет Брюс Уиллис
Дроны ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае
«У меня плохие новости»: Орбан раскрыл кровавые планы Европы на Украине
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

