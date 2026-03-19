Овечкин обошел еще одного рекордсмена по важному показателю

Овечкин опередил Горди Хоу по числу голов в домашних матчах в чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает покорять новые вершины. В матче регулярного чемпионата против «Оттавы» он забросил свою 450-ю шайбу в домашних играх, обойдя легендарного канадца Горди Хоу (449).

Теперь Овечкин занимает второе место в истории лиги по этому показателю. Уступает он только легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки (492).

«Вашингтон» продолжает борьбу в регулярном чемпионате. До рекорда Гретцки по домашним голам Овечкину осталось 42 шайбы.

40-летний россиянин проводит свой 21-й сезон в НХЛ, который является последним по действующему контракту с «Вашингтоном». На счету Овечкина уже 922 гола в 1560 матчах, и он остается лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признал, что пятиматчевая дисквалификация в НХЛ стала для него серьезным просчетом. Хоккеист вернулся на лед в ночь на вторник, 17 марта, в матче против «Колорадо Эвеланш», отметившись дублем и голевой передачей, сообщается на официальном сайте лиги. Встреча завершилась разгромной победой «Питтсбурга» со счетом 7:2. Эта игра стала для Малкина первой после наказания за удар клюшкой по лицу капитана «Баффало Сейбрз» Расмуса Далина.