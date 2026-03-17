Малкин признал ошибку после возвращения на лед с дублем Хоккеист Малкин назвал свою дисквалификацию в НХЛ большой ошибкой

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признал, что пятиматчевая дисквалификация в НХЛ стала для него серьезным просчетом. Хоккеист вернулся на лед в ночь на вторник в матче против «Колорадо Эвеланш», отметившись дублем и голевой передачей, сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча завершилась разгромной победой «Питтсбурга» со счетом 7:2. Эта игра стала для Малкина первой после наказания за удар клюшкой по лицу капитана «Баффало Сейбрз» Расмуса Далина.

Когда пропускаешь пять матчей и потом выходишь на лед в домашней игре, перед этим немного нервничаешь. Но когда я забил первый гол, мне стало гораздо лучше. Пять пропущенных матчей — это большая ошибка с моей стороны, но ребята сыграли отлично. Хочу сказать спасибо партнерам по команде. Для меня это был тяжелый момент, — сказал Малкин.

Возвращение получилось знаковым и в личном плане. Набрав 1396 очков в 1260 матчах, Малкин вышел на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. В текущем сезоне на его счету 50 очков (15 шайб + 35 передач) в 47 играх.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с разгромным счетом 7:3 (3:0, 0:3, 4:0). Капитан команды Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Он провел на льду 17 минут и нанес два броска в створ ворот.