Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» едва не получил травму после победы

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин избежал травмы во время празднования победы команды. Инцидент произошел после матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс», который прошел в ночь на 26 января и завершился со счетом (3:2). Комментарий спортсмена привел журналист PGH Дэн Кингерски в соцсети X.
Знаете, в спорте есть правило: не добивайся больших успехов, если не можешь справиться с поздравлениями, — сказал он.
Малкин, ставший третьей звездой матча, находился на скамейке. В этот момент форвард «Пингвинз» Энтони Манта в порыве эмоций толкнул клюшкой в плечо стоявшего россиянина. Малкин упал и скорчился от боли. Главный тренер команды Дэн Мьюз заявил, что проблем у спортсмена не обнаружено.
Этот инцидент вызвал серьезные опасения, поскольку с 9 декабря по 9 января Малкин уже пропускал 15 игр из-за травмы плеча и жаловался на острую боль. В текущем сезоне хоккеист является вторым бомбардиром команды с 40 очками (13+27) в 36 матчах.
Ранее «Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу над «Калгари Флэймз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. В составе гостей результативными бросками отметились Евгений Малкин, Егор Чинахов, Сидни Кросби и Томас Новак. У хозяев единственную шайбу забросил белорусский форвард Егор Шарангович.