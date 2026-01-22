Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Калгари»

Шайбы Малкина и Чинахова принесли победу «Питтсбургу» в матче с «Калгари»

Евгений Малкин Евгений Малкин Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press
«Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу над «Калгари Флэймз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1, сообщается на сайте лиги. В составе гостей результативными бросками отметились Евгений Малкин, Егор Чинахов, Сидни Кросби и Томас Новак. У хозяев единственную шайбу забросил белорусский форвард Егор Шарангович.

Главным героем встречи стал Евгений Малкин, который не только забил гол, но и отдал результативную передачу. Эта шайба стала для 39-летнего россиянина 525-й в карьере, что позволило ему сравняться с легендарным Марианом Госсой в списке лучших снайперов в истории лиги.

Благодаря этой победе «Питтсбург» закрепился на высоких позициях в дивизионе, набрав 59 очков. В параллельных матчах игрового дня «Детройт» в овертайме дожал «Торонто» (2:1), а «Анахайм» в серии буллитов оказался сильнее «Колорадо» (2:1). В следующей игре «пингвины» встретятся с «Эдмонтоном» уже в ночь на 23 января.

Ранее Малкин поднялся на десятую строчку в списке лучших ассистентов в истории лиги. Он ассистировал соотечественнику Егору Чинахову в противостоянии с «Калгари» (1:2). Эта передача стала для спортсмена 854-й за «Питтсбург», что позволило ему обойти словенца Анже Копитара и канадца Брайана Троттье.

