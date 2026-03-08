Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 14:27

Российский хоккеист вернул себе игровой номер вопреки сделке с маскотом

Форвард Панарин сменил игровой номер в «Лос-Анджелес Кингз» после обмена Перри

Артемий Панарин Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire vi/imago-images.de/Global Look Press
Нападающий ХК «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин вернул себе 10-й игровой номер, который освободился после обмена форварда Кори Перри в «Тампа-Бэй Лайтнинг», заявили в пресс-службе НХЛ. 8 марта россиянин вышел в обновленном джерси на матч с «Монреаль Канадиенс».

В начале февраля 34-летний Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в калифорнийский клуб. Однако в «Кингз» его традиционная «десятка» была занята ветераном Перри. Чтобы не нарушать гармонию в раздевалке, форвард пошел на нестандартный шаг.

Он выбрал себе 72-й номер, но не просто взял его, а выкупил у маскота команды — льва Бэйли. В качестве оплаты хоккеист подарил символу клуба часы Rolex. Ситуация изменилась 6 марта, когда Перри перевели в «Тампу». Номер «10» мгновенно освободился, и Панарин этим сразу же воспользовался.

Ранее сообщалось, что нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым среди россиян, кому удалось набрать 100 очков в текущем сезоне НХЛ. «Молнии» в гостях играли против «Торонто» и выиграли со счетом 5:2. Кучеров отметился четырьмя голевыми передачами.

Артемий Панарин
хоккеисты
НХЛ
матчи
