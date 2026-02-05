Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 12:34

Агент оценил шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли в новом клубе НХЛ

Агент Дементьев: Панарин может помочь «Лос-Анджелесу» в борьбе за Кубок Стэнли

Артемий Панарин Артемий Панарин Фото: IMAGO/Daniel Bartel/Global Look Press
«Лос-Анджелес Кингз» имеет богатый опыт борьбы за Кубок Стэнли, но в первую очередь команде нужно попасть в плей-офф, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его словам, российский форвард Артемий Панарин усилит клуб и подарит ему новые возможности. Дементьев отметил, что в «Лос-Анджелесе» опытные харизматичные игроки, в отличие от «Нью-Йорк Рейнджерс».

В Западной конференции очень плотная турнирная таблица. Одна победа, одно поражение и серьезно меняется ситуация. Со своим голеадорским чутьем и мощью в атаке, Артемий предаст команде уверенности и подарит новые возможности. В первую очередь «Лос-Анджелесу» важно попасть в плей-офф, а дальше будет видно. Не стоит забывать, что у команды большой опыт попадания в игры на вылет с восьмого места, а потом «Лос-Анджелес» выигрывал Кубок Стэнли. Здесь совершенно другие игроки, состав. У команды есть организация и присутствует харизма, — заявил Дементьев.

Карьера 32-летнего хоккеиста в НХЛ началась в 2015 году, а за «Рейнджерс» он выступал с 2019 года. Нападающий забил 217 шайб и сделал 425 результативных передач в 528 матчах, становясь лучшим бомбардиром команды в каждом сезоне.

Ранее Панарин был обменен из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз». Сделка стала частью объявленной ранее перестройки состава «Рейнджерс». Взамен нью-йоркский клуб получит от «Лос-Анджелеса» канадского форварда Лиама Гринтри и условный выбор на драфте в третьем раунде. О возможном уходе Панарина, чей контракт истекает, говорили с января. На данный момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в Западной конференции и не попадает в плей-офф Кубка Стэнли.

