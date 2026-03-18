18 марта 2026 в 17:55

Москвичам начали присылать СМС об ограничениях мобильного интернета

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Москвичи стали получать СМС-сообщения о временных ограничениях мобильного интернета в целях безопасности, сообщает корреспондент NEWS.ru. Проблемы наблюдаются уже вторую неделю в центральных районах столицы.

В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета, — говорится в сообщении одного из операторов связи.

Аналогичные предупреждения поступают и клиентам других оператора. В уведомлениях также указано, что доступ к сервисам из «белого списка» Минцифры РФ сохраняется даже при введении ограничений.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что связь в Москве пропадала из-за перенастройки маршрутизации трафика. По его словам, в настоящее время ситуация с перебоями в центре столицы урегулировалась. Он отметил, что все подобные технические работы занимают неделю или чуть больше времени.

13 марта сообщалось, что около трети Москвы затронули проблемы в работе мобильного интернета. Отмечается, что из 132 городских районов мобильный интернет не работал в 40. В частности, проблемы коснулись Арбата, Китай-города, Даниловского и Головинского районов.

