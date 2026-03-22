Мошенники стали использовать хитроумную схему обратного звонка

Мошенники применяют тактику обратного звонка с целью хищения средств россиян, заявили ТАСС в пресс-центре МВД России. В ведомстве пояснили, что с помощью таких посланий — СМС или сообщений в мессенджерах — граждан убеждают, что их аккаунт взломан.

Для того чтобы решить вопрос, человека убеждают перезвонить по указанному номеру. В ходе беседы, добавили в ведомстве, у него выманивают код доступа к учетной записи на портале «Госуслуги».

В ходе общения по данному абонентскому номеру мошенники с применением методов социальной инженерии пытаются выманить у жертвы код подтверждения для получения доступа к учетной записи на портале «Госуслуги», данные банковской карты или иные сведения личного и конфиденциального характера, — констатировали в МВД.

Ранее сообщалось, что аферисты начали атаковать аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках. Злоумышленники изучают историю покупок пользователей, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более низкой цене и в итоге похищают деньги.

До этого сенатор Алексей Пушков утверждал, что чаще всего мошенники применяют два способа обмана. В первом случае они обещают жертвам легкую прибыль, во втором — убеждают их в том, что государство якобы их обманывает.