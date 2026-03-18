18 марта 2026 в 18:02

Пакистан поставил на паузу бомбардировку Афганистана в связи с праздниками

Солдаты ВС Пакистана
Пакистан на пять дней приостановит военную операцию «Газаб лил-Хак» против террористических ячеек на территории Афганистана, сообщил министр информации и телерадиовещания республики Аттаулла Тарар в соцсети Х. Перемирие приурочено к священному празднику Ид аль-Фитр и вводится по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции.

Правительство Исламской Республики Пакистан приняло решение объявить о временной приостановке продолжающейся операции «Газаб лил-Хак» против террористов и инфраструктуры их поддержки в Афганистане, — написал министр.

Режим прекращения огня начнет действовать в ночь на 19 марта и продлится пять суток, обеспечивая мирную обстановку на период религиозных торжеств. Исламабад подчеркивает, что данная пауза в боевых действиях является жестом доброй воли в отношении союзников и мусульманского мира. Несмотря на гуманитарный характер инициативы, силовики намерены возобновить активную фазу зачистки приграничных районов сразу после окончания празднований 24 марта.

Тем временем Кабул потребовал от ООН провести расследование после удара ВВС Пакистана по афганскому центру реабилитации наркозависимых. В число жертв вошли как пациенты, так и сотрудники больницы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон озвучил цену нового французского авианосца
Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса
У краснодарского депутата отобрали активы на 10 млрд рублей
Российский генерал оценил вероятность массовых протестов на Украине
Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ
Что сказал Патрушев о российских морских дронах в сравнении с зарубежными
Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции
«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом
«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина
Американская разведка признала превосходство России
В российских заповедниках могут появиться военные базы
«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны
Что известно об отмене антироссийских санкций в США
Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион
Дом, который успокаивает: роль мягких тканей в антистресс-интерьере
Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей
Что известно о похищенной в Смоленске девочке
Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам
Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации
Известный британский певец взбесил украинских фанатов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

