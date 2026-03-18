Пакистан поставил на паузу бомбардировку Афганистана в связи с праздниками

Пакистан на пять дней приостановит военную операцию «Газаб лил-Хак» против террористических ячеек на территории Афганистана, сообщил министр информации и телерадиовещания республики Аттаулла Тарар в соцсети Х. Перемирие приурочено к священному празднику Ид аль-Фитр и вводится по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции.

Правительство Исламской Республики Пакистан приняло решение объявить о временной приостановке продолжающейся операции «Газаб лил-Хак» против террористов и инфраструктуры их поддержки в Афганистане, — написал министр.

Режим прекращения огня начнет действовать в ночь на 19 марта и продлится пять суток, обеспечивая мирную обстановку на период религиозных торжеств. Исламабад подчеркивает, что данная пауза в боевых действиях является жестом доброй воли в отношении союзников и мусульманского мира. Несмотря на гуманитарный характер инициативы, силовики намерены возобновить активную фазу зачистки приграничных районов сразу после окончания празднований 24 марта.

Тем временем Кабул потребовал от ООН провести расследование после удара ВВС Пакистана по афганскому центру реабилитации наркозависимых. В число жертв вошли как пациенты, так и сотрудники больницы.