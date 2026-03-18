18 марта 2026 в 17:55

Убийца женщины из чемодана в Красногорске попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Сети появилось видео, на котором запечатлен подозреваемый в убийстве женщины из подмосковного Красногорска, сообщает Telegram-канал «112». Предполагается, что расчлененная россиянка, тело которой позже нашли в двух чемоданах, была зарезана собственным сожителем по имени Сергей.

Предварительной причиной кровавой расправы стала вспышка ревности со стороны мужчины. Подмосковный СК уже возбудил уголовное дело по факту убийства, а криминалисты продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения для восстановления полной хронологии трагедии.

Ранее появилась информация, что чемоданы с частями тела были обнаружены около одного из жилых домов. Сам мужчина после убийства покончил с собой. Сейчас на месте происшествия в настоящее время работают криминалисты и оперативные группы.

До этого появилась информация, что 12-летнего ребенка, тело которого нашли в одной из квартир в подмосковном Ногинске, убила собственная мать. Женщина также пыталась свести счеты с жизнью и сейчас находится в реанимации, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон озвучил цену нового французского авианосца
Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса
У краснодарского депутата отобрали активы на 10 млрд рублей
Российский генерал оценил вероятность массовых протестов на Украине
Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ
Что сказал Патрушев о российских морских дронах в сравнении с зарубежными
Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции
«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом
«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина
Американская разведка признала превосходство России
В российских заповедниках могут появиться военные базы
«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны
Что известно об отмене антироссийских санкций в США
Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион
Дом, который успокаивает: роль мягких тканей в антистресс-интерьере
Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей
Что известно о похищенной в Смоленске девочке
Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам
Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации
Известный британский певец взбесил украинских фанатов
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

