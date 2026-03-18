Убийца женщины из чемодана в Красногорске попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен подозреваемый в убийстве женщины из подмосковного Красногорска, сообщает Telegram-канал «112». Предполагается, что расчлененная россиянка, тело которой позже нашли в двух чемоданах, была зарезана собственным сожителем по имени Сергей.

Предварительной причиной кровавой расправы стала вспышка ревности со стороны мужчины. Подмосковный СК уже возбудил уголовное дело по факту убийства, а криминалисты продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения для восстановления полной хронологии трагедии.

Ранее появилась информация, что чемоданы с частями тела были обнаружены около одного из жилых домов. Сам мужчина после убийства покончил с собой. Сейчас на месте происшествия в настоящее время работают криминалисты и оперативные группы.

До этого появилась информация, что 12-летнего ребенка, тело которого нашли в одной из квартир в подмосковном Ногинске, убила собственная мать. Женщина также пыталась свести счеты с жизнью и сейчас находится в реанимации, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.