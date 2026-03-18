18 марта 2026 в 16:37

Два чемодана с расчлененной женщиной нашли в Подмосковье

«112»: житель Красногорска расчленил сожительницу и разложил по чемоданам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В подмосковном Красногорске возле одного из жилых домов были обнаружены два чемодана с фрагментами тела расчлененной женщины, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным следствия, жестокое убийство совершил сожитель потерпевшей, после расправы он вынес останки на улицу и покончил с собой.

На месте происшествия в настоящее время работают криминалисты и оперативные группы. По данному факту уже возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств случившейся трагедии.

Ранее канал сообщил, что 12-летнего ребенка, тело которого нашли в одной из квартир в подмосковном Ногинске, убила собственная мать. Женщина также пыталась свести счеты с жизнью и сейчас находится в реанимации, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого появилась информация, что футболист Даниил Секач, ограбивший и убивший бизнесвумен в Москве, действовал по указанию украинских мошенников, которые удаленно убедили его и 16-летнюю дочь жертвы в участии в спецоперации силовиков. Подозреваемый с болгаркой и ножом вскрыл сейф, а девушка вышла предупредить мать, но та поняла обман и попыталась помешать.

