«112»: убийцей 12-летнего ребенка в Ногинске оказалась его мать

Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник утверждает, что 12-летнего ребенка, тело которого нашли в одной из квартир подмосковного Ногинска, убила собственная мать. Как пишут авторы, женщина также пыталась свести счеты с жизнью и сейчас находится в реанимации, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По информации источника, около года женщина находилась в состоянии глубокой депрессии из-за смерти другого сына, который погиб от онкологического заболевания. Канал пишет, что трагедия серьезно повлияла на ее психическое состояние, и она решила уйти из жизни вместе со вторым ребенком. Источник также сообщает, что убитый 12-летний мальчик отставал в развитии.

Ранее «112» сообщал, что мать с сыном приехали из Москвы и сняли жилье в Ногинске накануне трагедии, 16 марта. Скорую помощь вызвала хозяйка квартиры.

До этого в Нижневартовске женщина напала на восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома. По словам матери ребенка, злоумышленница пыталась увести девочку. Жители утверждают, что подобные случаи происходили и раньше — женщина якобы нападала и на других детей и их матерей. После инцидента девочка находится в стрессовом состоянии.