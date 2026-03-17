17 марта 2026 в 19:01

«112»: убийцей 12-летнего ребенка в Ногинске оказалась его мать

Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник утверждает, что 12-летнего ребенка, тело которого нашли в одной из квартир подмосковного Ногинска, убила собственная мать. Как пишут авторы, женщина также пыталась свести счеты с жизнью и сейчас находится в реанимации, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По информации источника, около года женщина находилась в состоянии глубокой депрессии из-за смерти другого сына, который погиб от онкологического заболевания. Канал пишет, что трагедия серьезно повлияла на ее психическое состояние, и она решила уйти из жизни вместе со вторым ребенком. Источник также сообщает, что убитый 12-летний мальчик отставал в развитии.

Ранее «112» сообщал, что мать с сыном приехали из Москвы и сняли жилье в Ногинске накануне трагедии, 16 марта. Скорую помощь вызвала хозяйка квартиры.

До этого в Нижневартовске женщина напала на восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома. По словам матери ребенка, злоумышленница пыталась увести девочку. Жители утверждают, что подобные случаи происходили и раньше — женщина якобы нападала и на других детей и их матерей. После инцидента девочка находится в стрессовом состоянии.

«112»: убийцей 12-летнего ребенка в Ногинске оказалась его мать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

