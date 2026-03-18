18 марта 2026 в 18:02

Адвокат ответил, какое наказание грозит Смолову за драку в кафе

Адвокат Жорин: за драку в кафе Смолов может получить штраф до 300 тыс. рублей

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Футболист Федор Смолов может получить штраф до 300 тыс. рублей или условный срок за драку в мае 2025 года, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, в таких случаях обвиняемых редко приговаривают к реальному тюремному сроку.

Как подобные истории, [как со Смоловым], обычно развиваются на практике? По делам о причинении вреда здоровью средней тяжести, несмотря на формальную возможность назначения лишения свободы, реальные сроки применяются крайне редко. В подавляющем большинстве случаев суды ограничиваются штрафом, как правило, в диапазоне примерно 100–300 тыс. рублей, либо условным сроком, — заявил Жорин.

Адвокат отметил, что дело также может закончиться примирением сторон. По его словам, несмотря на резонанс, вызванный дракой с участием Смолова, отсутствие отягчающих обстоятельств может исключить реальный тюремный срок.

Закон допускает прекращение дела за примирением сторон, и такой исход также нельзя исключать. Отдельный фактор — резонанс. В делах, получивших широкое освещение, ситуация усложняется: общественное мнение зачастую формируется заранее и носит обвинительный характер. И суды, хотя формально и независимы, на практике не могут полностью игнорировать этот контекст. Тем не менее даже в таких делах при отсутствии отягчающих обстоятельств (использование оружия, группа лиц, особая жестокость) назначение реального лишения свободы остается маловероятным, — заключил Жорин.

Ранее сообщалось, что дело Смолова о драке в кафе на улице Большая Никитская в Москве будет направлено в суд. Спортсмен обвиняется по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Федор Смолов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
