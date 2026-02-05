«Хочет жить в Голливуде»: легенда «Рейнджерс» Панарин нашел новый клуб

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был обменян в «Лос-Анджелес Кингз». Какие рекорды установил форвард в составе бывшей команды, сможет ли хоккеист выиграть Кубок Стэнли в новом клубе — в материале NEWS.ru.

Почему Панарина обменяли в «Лос-Анджелес»

Слухи об обмене Панарина шли с лета. Тогда не было ясности, договорится ли россиянин о новом контракте с «Нью-Йорк Рейнджерс». Текущее соглашение истекало летом 2026 года.

16 января генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри на фоне текущего провального выступления команды (последнее место в Восточной конференции) сообщил, что клуб готов расстаться с рядом опытных хоккеистов ради кардинальной перестройки состава. Менеджмент клуба уведомил Панарина, что намерен его обменять. Артемий — лучший бомбардир клуба в текущем сезоне, на его счету 19 голов и 38 передач в 52 матчах. Ожидалось, что следующей командой Панарина будет коллектив, претендующий на Кубок Стэнли. По слухам, Артемий мог перейти в «Колорадо», «Миннесоту», «Каролину» и даже стать партнером Александра Овечкина в «Вашингтоне».

В итоге Панарин был обменян в «Лос-Анджелес». Взамен нью-йоркский клуб получит от «Кингз» канадского форварда Лиама Гринтри, условный выбор на драфте НХЛ в третьем раунде, а также в четвертом в 2028-м. Панарин подписал с «Лос-Анджелесом» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $11 млн до сезона-2027/2028. «Рейнджерс» сохранят за собой 50% зарплаты Артемия по контракту до окончания текущего розыгрыша НХЛ.

Панарин сделал хороший выбор, перейдя в рамках обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», заявил NEWS.ru агент Александр Черных, представляющий интересы игрока во время выступления в России.

Артемий Панарин (10) Фото: Evan Buhler/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если Артемий выбрал этот клуб, а у игрока было такое право, то, соответственно, я считаю, что выбор хороший. Я бы очень хотел, чтобы Панарин за то время, которое он проведет в НХЛ, обязательно выиграл Кубок Стэнли. Это одна из моих мечт. Я был бы очень рад этому», — сказал Черных.

Любой обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» является хорошим вариантом для Панарина, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, нападающий со своим голеадорским чутьем обязательно поможет новому клубу.

«В прессе звучала информация, что он якобы может быть обменян в Восточную конференцию, но для меня сразу было понятно, что такого не произойдет — только в Западную. Выбор пал на „Лос-Анджелес“», — сказал Дементьев.

Как Панарин вошел в историю «Нью-Йорк Рейнджерс»

Панарин оказался в НХЛ в 2015 году, когда перешел в «Чикаго Блэкхоукс». Затем в течение двух лет хоккеист выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В этом клубе по итогам регулярного чемпионата Панарин набрал 82 очка, что до сих пор является рекордом. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ), набрав 77 очков (30 голов + 47 передач) в 80 матчах.

В 2019 году Панарин перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс», заключив семилетний контракт на $81,5 млн. Он является одним из самых высокооплачиваемых российских игроков в НХЛ.

Панарин лидирует среди всех полевых игроков «Рейнджерс» по количеству заброшенных шайб (205), передач (402), очков (607), голов в равных составах (158), баллов в равных составах (404) и в большинстве (202). Среди нападающих команды Артемий находится на первой позиции по среднему игровому времени в равных составах (16:27) и в большинстве (3:28). Панарин быстрее всех в истории клуба достиг отметки 600 набранных очков. «Нью-Йорк Рейнджерс» поблагодарил Панарина за семь лет выступлений за команду.

«За все яркие моменты, бесчисленные улыбки и незабываемые мгновения — спасибо тебе, Хлебушек (прозвище Панарина. — NEWS.ru), за семь выдающихся сезонов в составе „Рейнджерс“», — опубликовано в социальных сетях команды из Нью-Йорка.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Сможет ли Панарин выиграть Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом»

За 11 лет игры в НХЛ Панарин еще не выигрывал Кубок Стэнли. В 2022-м и 2024-м «Нью-Йорк Рейнджерс» вылетал в финале Восточной конференции, уступая «Тампе-Бэй Лайтнинг» и «Флориде Пантерз» соответственно. На данный момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в Западной конференции и не попадает в плей-офф, уступая три очка «Сиэтлу Кракен». Команда из Голливуда дважды выигрывала Кубок Стэнли (2012 и 2014).

Дементьев отметил плотность турнирной таблицы Западной конференции. Он считает, что в перспективе «Лос-Анджелес» с Панариным в составе может побороться за Кубок Стэнли.

«Со своим голеадорским чутьем и мощью в атаке Артемий придаст команде уверенности и подарит новые возможности. В первую очередь „Лос-Анджелесу“ важно попасть в плей-офф, а дальше будет видно. Не стоит забывать, что у команды большой опыт попадания в игры на вылет с восьмого места, а потом „Лос-Анджелес“ выигрывал Кубок Стэнли. Здесь совершенно другие игроки, состав. У команды есть организация и присутствует харизма», — заявил Дементьев.

Как Панарин женился на дочери экс-тренера сборной России

В 2015 году во время чемпионата мира по хоккею в Чехии Панарин познакомился с дочерью тогдашнего главного тренера сборной России Олега Знарка Алисой. Спустя год у них завязались отношения. Паре долгое время удавалось скрывать роман от Знарка.

Когда влюбленные решили организовать первый совместный отдых, отец позвонил дочери, и она рассказала, что встречается с Панариным. Знарок так сильно удивился, что повесил трубку и перезвонил лишь спустя два часа.

Через год, на следующем турнире сборных, у хоккеиста состоялся серьезный разговор с отцом девушки. Панарин выразил желание, чтобы Алиса Знарок перебралась к нему в Чикаго, и взял всю ответственность на себя. С тех пор они живут вместе.

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Олег Знарок (слева) с дочерью Алисой Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

В 2020-м хоккеист сделал девушке предложение во время прогулки в Санкт-Петербурге. В тот момент они находились в районе Дворцовой площади, где постоянно собираются уличные музыканты.

«Для нас уже стало традицией туда приходить: всегда слушаем с большим удовольствием. Мне показалось, что будет романтично, если все устрою в такой обстановке», — вспоминал Панарин.

В 2020-м пара планировала провести свадьбу в Италии, но торжество сорвалось из-за пандемии коронавируса. В том же году стало известно, что Панарин и Алиса Знарок расписались. В январе 2023-го у пары родился сын Лука, в феврале 2024 года — второй ребенок Федор.

По информации «Матч ТВ», жена не заставляла Панарина переезжать из Нью‑Йорка в Лос‑Анджелес при смене команды в НХЛ.

«Да, мнение семьи учитывалось, и у них двое маленьких сыновей. Но выбор был конкретно за Артемием. Дело в том, что у него есть бзик — он хочет жить в большом городе. До этого Панарин выбрал Нью‑Йорк, когда был свободным агентом. Теперь он решил уехать в Лос‑Анджелес. Возможно, это комплекс провинциального мальчишки, который родился в Коркино. Ведь понятно, что до 2028 года он не сможет завоевать Кубок Стэнли со средними „Кингз“. Ради „чашки“ надо было уходить в „Тампу“. Но Панарин просто выбрал большой город. Он хочет жить в Голливуде, как ковбой Мальборо», — сказал «Матч ТВ» источник из окружения хоккеиста.

