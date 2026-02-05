Измена Шейк, смерть младенца, 311 голов за «Реал»: как живет Роналду

Нападающему саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду исполнился 41 год. Португалец является одним из лучших игроков в истории футбола. Какие рекорды побил Роналду, сколько зарабатывает, что известно о его личной жизни — в материале NEWS.ru.

За какие команды играл Роналду

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился 5 февраля 1985 года в городе Фуншал на португальском острове Мадейра. Его семья была небогатой. Мать Мария Долореш душ Сантуш Авейру работала поваром, отец Жозе Диниш Авейру — садовником. Криштиану был четвертым ребенком в семье.

В возрасте восьми лет Роналду попал в академию «Андориньи», где его отец подрабатывал администратором. Спустя два года португалец оказался в «Насьонале». В 1997-м футболист перешел в лиссабонский «Спортинг». За высокие скоростные качества Роналду прозвали Пчелкой.

Он дебютировал в матчах за взрослую команду «Спортинга» в 16 лет, забив гол в ворота лиссабонского «Атлетико». Роналду отыграл в клубе один сезон. Нападающий забил пять мячей и сделал шесть результативных передач в 31 матче.

Летом 2003 года на игру юного футболиста обратил внимание главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Взять игрока на просмотр ему посоветовал помощник Карлуш Кейруш. 12 августа 2003-го Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» и выступал за команду до лета 2009 года. За это время он трижды стал чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок и Суперкубок страны, выиграл с командой Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

1 июля 2009 года Роналду перешел в мадридский «Реал». Сумма трансфера составила €94 млн. На тот момент португалец стал самым дорогим футболистом в мире. Контракт испанского топ-клуба с нападающим был рассчитан до 2015-го. Его зарплата составляла примерно €11 млн в год, сумма отступных — €1 млрд.

В сезоне-2011/12 Роналду побил свой рекорд результативности, забив 60 голов во всех турнирах. «Реал» с португальцем в составе завоевал четыре Кубка Лиги чемпионов, побеждал в чемпионате и Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и в клубном чемпионате мира. За это время нападающий получил два «Золотых мяча» и «Золотую бутсу». Роналду забил 311 голов в 292 матчах за «галактикос».

Криштиану Роналду играет за клуб «Реал» во время матча испанской первой лиги по футболу против «Хетафе» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Испания, 10 сентября 2011 года Фото: Chen Haitong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В июле 2018 года форвард заключил контракт на четыре года с итальянским «Ювентусом». Сумма трансфера португальца составила €117 млн — ранее ни один клуб не платил такие деньги за переход игрока старше 30 лет. Трансфер Роналду стал крупнейшим для итальянского футбола.

За три года в «Ювентусе» нападающий выиграл два скудетто (чемпионат Италии), Кубок и два Суперкубка Италии. В составе туринского клуба Криштиану провел 98 матчей и забил 81 мяч.

В 2021 году Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Летом 2022-го команду возглавил Эрик тен Хаг. Роналду перестал попадать в стартовый состав. Он сыграл всего 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Нидерландский специалист предпочитал использовать других игроков, потому что Роналду якобы плохо участвовал в прессинге.

Португалец не был согласен с точкой зрения тен Хага. Перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре он дал резонансное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором резко раскритиковал тренера и руководство клуба. Криштиану считал, что тен Хаг его не уважал.

«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с нападающим. 30 декабря 2022 года Роналду перешел в «Аль-Наср», в составе которого выступает по сей день.

1 февраля нападающий отказался играть за команду и не вышел на поле в поединке с «Аль-Риядом». Роналду не нравится, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом. Португалец считает, что PIF вкладывает больше денег в конкурентов, мешая «Аль-Насру» стать чемпионом.

Криштиану Роналду играет за клуб «Манчестер Юнайтед», 3 ноября 2022 года Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Какие титулы завоевал Роналду со сборной Португалии

В 2016 году Португалия стала чемпионом Европы. В финале турнира в дополнительное время она обыграла сборную Франции со счетом 1:0. В той встрече Роналду получил травму в середине первого тайма и был заменен. До конца матча он поддерживал партнеров со скамейки запасных.

В 2018 году португальцы стали победителями Лиги наций, обыграв в финале сборную Нидерландов (1:0). Спустя семь лет Португалия повторила свой успех. В полуфинале Лиги наций — 2025 ее соперником стала Германия. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Роберто Мартинеса. Роналду забил победный гол на 68-й минуте.

В финале Португалии противостоял действующий чемпион Европы — Испания. Основное время матча завершилось вничью — 2:2. Роналду сравнял счет на 61-й минуте встречи. Нападающего заменили в конце основного времени из-за повреждения. В серии пенальти португальцы оказались точнее, победив со счетом 5:3. После победы Роналду расплакался на поле.

В играх за национальную команду он забил 143 гола в 226 матчах. Ни один футболист мира не сыграл столько игр за свою страну.

Каких личных достижений добился футболист Роналду

Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча». ФИФА трижды признавала португальца лучшим футболистом года.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии (143 гола) и мадридского «Реала» (450 мячей). Кроме того, форвард чаще всех отличался на чемпионатах Европы — на его счету 14 голов. Роналду является рекордсменом по участию в европейских первенствах — шесть раз. Он вошел в символическую сборную XXI века по версии УЕФА. 21 января форвард забил 960-й гол в карьере.

Криштиану Роналду с наградой «Золотой мяч», 2017 год Фото: Raddad Jebarah Source: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Летом португалец сыграет на чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. Это будет его шестой мундиаль в карьере. Роналду ранее не исключал, что «Аль-Наср» будет его последним клубом.

«Не знаю, произойдет ли это в ближайшем будущем или через два-три года, но, возможно, это будет в „Аль-Насре“. Я чувствую себя хорошо в этой стране и в этой лиге, так что, скорее всего, завершу карьеру в „Аль-Насре“», — заявил Роналду.

Сколько зарабатывает футболист Роналду

Зарплата Роналду в «Аль-Насре» составляет €200 млн в год. Португалец является самым высокооплачиваемым игроком мирового футбола. Он передвигается по Эр-Рияду на пяти автомобилях класса люкс, которые ему предоставил клуб.

У форварда пожизненный контракт со спортивным брендом Nike. В соответствии с условиями соглашения Роналду получает $23 млн в год. Контракт с Armani приносит футболисту еще $1 млн.

У португальца есть собственный бренд одежды CR7. Каждый год форвард получает от продаж примерно $10 млн. Футболист также владеет сетью отелей Pestana в ряде стран, включая Португалию, Испанию, США и Марокко. Роналду является самым популярным человеком мира по числу подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где преодолел отметку в 600 млн.

Что известно о личной жизни Роналду

Когда Роналду выступал за «Спортинг», он встречался с Жорданой Жардел — младшей сестрой партнера по команде. После переезда в Англию у португальца начался роман с британской моделью Джеммой Аткинсон. Девушками звездного футболиста в разное время были телеведущая Мерче Ромеро, испанская модель Нерейда Гальярдо, ведущая клубного канала «Реала» Люсия Виллалон, чилийская модель Даниэлла Чавес, венесуэльская красотка Александра Мендес, а также модель Десире Кордеро, которая в 2014 году выиграла конкурс «Мисс Испания». В 2007-м у футболиста вспыхнул мимолетный роман с индийской актрисой Бипаши Басу.

Пэрис Хилтон Фото: MAGO/imageSPACE/Global Look Press

Летом 2009 года Роналду приписывали роман с американской светской львицей Пэрис Хилтон. Криштиану пригласил девушку и ее сестру Ники на вечеринку в Лос-Анджелес. Таблоиды сообщили, что троица веселилась до утра и якобы Роналду и Хилтон сблизились друг с другом. Однако больше об их отношениях СМИ не писали.

«Он такой горячий! Настоящий атлет. Он нас просто бьет током!» — отметила Хилтон.

Впоследствии отношение светской львицы к Роналду кардинально изменилось.

«Я не выношу посредственностей. Мне нужен настоящий мужчина, а не тот, кто убегает, словно маленькая девочка. Он зануда!» — сказала Хилтон о лучшем футболисте мира 2008 года в интервью глянцевому журналу Life & Style.

СМИ также писали, что у Роналду якобы был роман со светской львицей Ким Кардашьян. В 2010 году они ужинали в ресторане после того, как телезвезда приехала на три дня в Мадрид. Эта встреча не переросла в долгосрочные отношения.

В 2010 году португалец познакомился с российской супермоделью Ириной Шейк на общей фотосессии для Armani Exchange. Они встречались пять лет и расстались, хотя СМИ писали о скорой свадьбе. По информации СМИ, мать футболиста была против русской невесты, а поводом для разрыва стали измены спортсмена.

«Я думала, что уже нашла свой идеал мужчины, но это оказалось не так. Думаю, любой женщине будет неприятно, когда рядом с ней не тот человек. Так вот мне было неприятно. Я не чувствовала уверенности. Отношения — это так сложно. Нужно знать, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, какие ценности в его жизни, что для него важно. Если вы вместе, значит, вы идете в одном направлении и ждете одного и того же», — говорила Шейк о Роналду в интервью испанскому журналу Hola.

Криштиану Роналду и Ирина Шейк Фото: Freshfocus Source: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У португальца есть три ребенка от суррогатных матерей. Криштиану Роналду — младший родился в июне 2010 года, а спустя семь лет появились на свет двойняшки Матео и Ева.

В 2016 году португалец познакомился с испанкой аргентинского происхождения Джорджиной Родригес в магазине Gucci в Мадриде, где она работала продавцом. Первые свидания проходили тайно. Пара встречалась в ресторанах и совершала прогулки по Мадриду, стараясь избегать внимания прессы. Впервые Роналду и Родригес появились вместе на публике в ноябре 2016 года. Официальным подтверждением романа стало появление Джорджины и Криштиану на церемонии вручения премии FIFA The Best в январе 2017-го.

В ноябре 2017 года у пары появилась на свет девочка Алана Мартина. В апреле 2022 года девушка сообщила о рождении дочери Беллы Эмеральды. На следующий день Криштиану заявил, что у пары скончался новорожденный сын.

В конце января 2022 года Криштиану в документальном реалити-шоу «Я — Джорджина» на Netflix заявил, что в будущем сыграет свадьбу с Джорджиной, но не назвал дату.

«Я всегда говорю ей: „Когда что-то перещелкнет“. Как и во многих других случаях нашей жизни. Она понимает — через год, полгода или месяц. Я уверен на 1000%, что свадьба будет», — сказал Роналду.

В 2025 году футболист сделал Джорджине предложение. Свадьба запланирована на лето 2026-го после чемпионата мира.

Читайте также:

Провал в «Динамо», конфликт с Дзюбой, пять детей: как живет Валерий Карпин

Скоро забьет 1000 шайб! Овечкин идет за вторым рекордом Гретцки в НХЛ

Удивил Америку, взорвал НБА: русский баскетболист Демин покоряет Штаты

Олимпиада-2026: кто из россиян поедет в Италию, у кого есть шансы на золото

«Наши в тренде»: Энберт о Петросян, Гуменнике, Валиевой и конкурентах на ОИ