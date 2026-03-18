Биолог объяснил, почему высокий сахар вреден для пенсионеров Биолог Москалев: высокий сахар способствует развитию деменции у пенсионеров

Высокий сахар в пожилом возрасте способствует развитию деменции, рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев. Он отметил, что выброс инсулина оказывает негативное влияние на мозг.

За пиками глюкозы идет выброс инсулина и резкое снижение уровня сахара в крови, глюкозное голодание мозга. Постоянно высокий сахар способствует инсулинорезистентности, которая способствует развитию деменции, а также необратимо «бьет» по сосудам, снабжающим мозг. Мозгу нужна не сладкая еда как таковая, а стабильная и физиологически регулируемая подача глюкозы, — рассказал Москалев.

Биолог подчеркнул, что замена сахара на его аналоги не снижает риски для мозга. По его словам, подсластители могут иметь неблагоприятные последствия, он посоветовал вместо поиска замены продуктам снижать привычку к сладкому вкусу.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что употребление сахарозаменителей может привести к заболеваниям печени. По ее словам, риск чаще всего сопряжен с переходом на подсластители искусственного происхождения.