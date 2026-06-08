Забыл купить закуску — засолил рыбу прямо перед приходом гостей по этому рецепту

Все гениальное — просто: рыба, соль, сахар и лук. Я покажу, как засолить ее так, что пальцы оближешь, потратив всего 3 минуты на подготовку.

Ингредиенты

Филе рыбы (любой белой) — 500 г, соль — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., перец горошком — 5 шт., лук репчатый — 2 шт., масло растительное — 3 ст. л., уксус 9% — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю филе рыбы на куски шириной 2–3 см. Смешиваю соль, сахар и перец, этим составом натираю рыбу. Складываю ее в пакет, выпускаю воздух и оставляю при комнатной температуре ровно на 8 часов. По истечении времени промываю рыбу от лишней соли, нарезаю лук полукольцами и смешиваю все в миске. Заправляю маслом и уксусом, перемешиваю и даю постоять еще 15–20 минут. Вот и все — закуска готова, можно пробовать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я был уверен, что засолка — это муторная возня с рассолом и банками, но тут все оказалось до безобразия просто: натер солью с сахаром, кинул в пакет и забыл на ночь. Утром открыл — рыба упругая, не разваливается, а жир на срезе так и блестит. Секрет в том, чтобы не жадничать с луком и маслом — это дает ту самую нежную текстуру.