Зачем есть огурцы? Все об их пользе и 3 быстрых способа засолить

Зачем есть огурцы? Все об их пользе и 3 быстрых способа засолить

Огурец на 95% состоит из воды. Но не спешите называть его пустышкой. Именно эта вода — самая полезная: она вымывает токсины, убирает отеки и охлаждает организм в жару. А еще огурцы хрустят, освежают и идеально подходят для быстрой засолки. Три рецепта для тех, кто не хочет ждать неделю, собрали в этом же материале.

Чем полезны огурцы

Огурцы — одни из самых низкокалорийных овощей (всего 15 ккал на 100 г). Но их главное богатство — не в калориях, а в минералах: калий, магний, кремний, йод. Они помогают сердцу, почкам, щитовидной железе и даже коже. А тартроновая кислота в составе огурцов мешает углеводам превращаться в жир.

Огурцы выводят лишнюю жидкость. Калий работает как мягкое мочегонное — без обезвоживания.

Огурцы улучшают работу кишечника. Клетчатка стимулирует перистальтику.

Еще они полезны для щитовидной железы. Йод в огурцах (да, он там есть!) поддерживает ее функцию.

Огурцы освежают кожу. Огуречные маски — не просто ритуал, а реальное увлажнение и легкое отбеливание для вашего лица.

Эти овощи также помогают сердцу. Калий и магний нормализуют давление.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три самых быстрых способа засолить огурцы

Для всех рецептов нужны небольшие, плотные огурцы (лучше грунтовые, не гладкие тепличные), с пупырышками. Перед засолкой тщательно вымойте их, обрежьте кончики. Чтобы огурцы остались хрустящими, замочите их в ледяной воде на 2–3 часа.

Способ № 1: сухая засолка в пакете — малосольные огурцы за 2–3 часа

Самый быстрый способ. Никакого рассола, только огуречный сок, соль и специи.

Продукты: огурцы — 1 кг, соль крупная — 1 ст. ложка, сахар — 1 ч. ложка (по желанию), чеснок — 3–4 зубчика, укроп (зонтики или рубленый), листья хрена, вишни или смородины.

Огурцы разрежьте вдоль на 4 части или оставьте целыми, но тогда проткните вилкой в нескольких местах. Сложите их в плотный полиэтиленовый пакет. Добавьте соль, сахар, мелко рубленный чеснок, зелень и листья. Завяжите пакет, оставив немного воздуха внутри. Энергично потрясите, чтобы соль распределилась. Уберите в холодильник на 2–3 часа. Если хотите более соленые, оставьте на ночь.

Совет: чем мельче нарезаны огурцы, тем быстрее они просолятся.

Способ № 2: горячая засолка — рассол заливается кипятком

Классика быстрой засолки. Огурцы будут готовы через 8–12 часов (можно оставить на ночь).

Продукты: огурцы — 1 кг, вода — 1 литр, соль — 1 ст. ложка с горкой, сахар — 1 ч. ложка, чеснок — 4–5 зубчиков, укроп, лист хрена, перец горошком, лавровый лист.

Огурцы уложите в банку или кастрюлю, перекладывая чесноком, укропом и листьями. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями. Залейте кипящим рассолом огурцы. Накройте крышкой, оставьте при комнатной температуре до полного остывания. Затем уберите в холодильник. Через 8–12 часов малосольные огурцы готовы. Если сомневаетесь, пробуйте.

Совет: для хруста добавьте в рассол 1 таблетку аспирина на 3-литровую банку (народный метод, но на любителя). Можно просто использовать холодный рассол — огурцы будут хрустеть от природы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ № 3: засолка в собственном соку — самый ароматный вариант

Огурцы солятся в собственном соку с кабачками или другими огурцами, натертыми на терке. Получается насыщенно, пряно и очень быстро.

Продукты: огурцы — 1 кг, кабачок — 200 г, соль — 1 ст. ложка, чеснок — 4 зубчика, укроп, хрен.

Несколько огурцов и кабачок натрите на крупной терке. Смешайте с солью, чесноком и рубленой зеленью. Целые огурцы уложите в контейнер, перекладывая натертой массой. Закройте крышкой, уберите в холодильник. Через 6–8 часов огурцы будут готовы. На терке они выделяют сок, который пропитывает целые огурцы.

Совет: кабачок можно заменить на цукини.

Советы для всех способов

Выбирайте огурцы одного размера — они просолятся равномерно.

Перед засолкой обрежьте кончики — так рассол или сок проникнут быстрее.

Чтобы заготовка лучше хрустела, обязательно используйте листья хрена, вишни, дуба или смородины — танины в них делают огурцы твердыми.

Не кладите много чеснока — он размягчает огурцы.

Соль берите только крупную, каменную. Йодированная не подходит — огурцы станут мягкими.

Огурцы — полезный овощ, который помогает сердцу, почкам и щитовидке. А три быстрых способа засолки сделают их еще и вкусным дополнением к любому столу.

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