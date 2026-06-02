Малосольные огурцы за сутки в кастрюльке: горячий способ — без уксуса

Малосольные огурцы за сутки в кастрюльке: горячий способ — без уксуса

Горячий метод маринования позволяет получить малосольные огурцы за 12 часов: они успевают пропитаться пряным рассолом, оставаясь плотными и хрустящими, а листья хрена и смородины придают им «деревенский» аромат.

Для приготовления понадобится: 1,5–2 кг свежих небольших огурцов, 5–6 зубчиков чеснока, пучок укропа, 3–4 листа хрена, 5–6 листьев смородины или вишни, 5–6 горошин черного перца, для рассола: 1,5 литра воды, 3 столовые ложки соли (с горкой).

Рецепт: на дно кастрюли уложите половину листьев хрена, затем слой огурцов, на них — нарезанный пластинками чеснок, веточки укропа и листья смородины. Сверху выложите второй слой огурцов, накройте оставшимися листьями хрена и зеленью.

В кастрюле вскипятите воду с солью и черным перцем. Кипящим рассолом залейте огурцы так, чтобы он полностью их покрыл. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. За это время огурцы изменят цвет на оливковый и полностью промаринуются.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить огурцы по этому рецепту. Совет: чтобы огурцы получились особенно хрустящими, перед засолкой отрежьте у них «попки» и замочите в ледяной воде на 2–3 часа.

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