Просто обваляйте кабачки в муке и отправьте на огонь: вкусно, как картошка фри

Кабачки как картошка фри — это хрустящая, невероятно вкусная закуска или гарнир с золотистой корочкой. Снаружи хруст, внутри — нежная сочность.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 2 молодых кабачка, 100 г муки, соль, перец, паприка, растительное масло.

Как приготовить

Кабачки нарежьте брусочками толщиной 1-1,5 см. Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Муку смешайте с перцем и паприкой. Обваляйте каждый брусок кабачка в муке.

Разогрейте сковороду с маслом (масла должно быть достаточно, чтобы кабачки были покрыты наполовину). Обжарьте кабачки до золотистой хрустящей корочки со всех сторон. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить хрустящие палочки из кабачков и отметила, что вкуснее всего их есть, макая в сметану. Готовить лучше побольше — невероятная вкуснятина.

