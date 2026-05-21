Кабачковые рулетики с творогом и чесноком: сочные, ароматные и очень вкусные — на завтрак и ужин

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит необычные закуски, но не хочет возиться со сложными блюдами. Никакой возни — просто нарезал, обжарил, смешал начинку и свернул рулетики.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные кабачковые рулетики с пикантной творожно-чесночной начинкой и ароматной зеленью. Творог делает их сытными и кремовыми, а кабачки — лёгкими и свежими. Идеальны на завтрак, ужин или как холодная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 300 г творога (9%), 3 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), 1 ст. ложка оливкового масла, соль, перец.

Кабачки нарежьте тонкими слайсами вдоль. Обжарьте на сковороде-гриль или сухой сковороде с двух сторон до мягкости. Творог смешайте с измельчённым чесноком, рубленой зеленью, маслом, солью и перцем. Выложите начинку на каждый слайс, сверните рулетиком. Подавайте холодными или слегка подогретыми.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачковые рулетики с творогом. Удивило то, что кабачки не размякли и отлично держали форму. Творожная начинка с чесноком и зеленью оказалась очень нежной и пикантной. Рулетики получились сытными, но лёгкими — отлично подошли на ужин. Даже муж, который не любит творог, съел несколько штук. Кстати, вместо петрушки можно взять укроп или кинзу — вкус станет свежее. Рецепт — настоящая находка для летнего меню!