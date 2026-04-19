Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 10:00

Ложка нутеллы прямо на тесто: пеку ароматные шококружочки за 20 минут — с ними и самовара чая мало

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру готовое слоеное тесто и нутеллу и за 20 минут пеку пышные шокобублики, которые становятся настоящим хитом любого чаепития. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для сладкого завтрака или внезапных гостей.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слои теста с золотистой корочкой, а внутри — тягучая шоколадно-ореховая начинка, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (дрожжевого), 200 г нутеллы (или любой шоколадной пасты), 1 яйцо для смазывания, сахарная пудра для посыпки. Тесто слегка раскатайте, нарежьте на треугольники (как для круассанов). На широкий край каждого треугольника выложите по чайной ложке нутеллы, сверните в рулетик, придавая форму бублика (соедините концы).

Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °С духовке 15–20 минут до румяного цвета. Готовые бублики посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми — они исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Творог, яйцо и немного сахара — через 20 минут подаю к чаю воздушные «шанежки»: просто объедение
Конфеты из 80-х: медовые палочки в глазури — забытый рецепт, который вкуснее любых магазинных сладостей
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Лепешки к чаю за 10 минут: 3 рецепта — с сыром, творогом и картошкой
Песочные полоски, которые пекли в СССР: рассыпчатые, нежные и с хрустящей крошкой сверху
завтраки
рецепты
кулинария
рулетики
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.