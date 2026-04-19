Ложка нутеллы прямо на тесто: пеку ароматные шококружочки за 20 минут — с ними и самовара чая мало

Ложка нутеллы прямо на тесто: пеку ароматные шококружочки за 20 минут — с ними и самовара чая мало

Беру готовое слоеное тесто и нутеллу и за 20 минут пеку пышные шокобублики, которые становятся настоящим хитом любого чаепития. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для сладкого завтрака или внезапных гостей.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слои теста с золотистой корочкой, а внутри — тягучая шоколадно-ореховая начинка, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (дрожжевого), 200 г нутеллы (или любой шоколадной пасты), 1 яйцо для смазывания, сахарная пудра для посыпки. Тесто слегка раскатайте, нарежьте на треугольники (как для круассанов). На широкий край каждого треугольника выложите по чайной ложке нутеллы, сверните в рулетик, придавая форму бублика (соедините концы).

Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °С духовке 15–20 минут до румяного цвета. Готовые бублики посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми — они исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.