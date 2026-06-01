Пирог-конверт с фаршем и сыром из слоёного теста: хрустящий, сочный и без возни. Не хачапури, вкуснее и проще

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сытную выпечку, но не хочет возиться с тестом. Никакой возни — просто раскатал тесто, выложил фарш и сыр, свернул конвертом и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, слоистый пирог с сочной мясной начинкой и тягучим расплавленным сыром. Он намного быстрее хачапури и не уступает ему во вкусе. Идеален к чаю, кофе или как перекус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного теста, 400 г мясного фарша, 150 г твёрдого сыра, 1 луковица, соль, перец, яйцо для смазывания.

Лук мелко нарежьте, обжарьте, добавьте фарш, жарьте 5–7 минут, посолите, поперчите. Тесто раскатайте, нарежьте квадратами. На каждый выложите фарш, посыпьте тёртым сыром, сложите конвертом. Смажьте яйцом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот пирог. Удивило то, что тесто отлично пропеклось, а начинка осталась сочной. Сыр расплавился равномерно, фарш не пересох. Даже посуда осталась чистой. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!