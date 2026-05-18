Эти ленивые хачапури с колбасой — магия для любителей сытной выпечки. 15 минут в духовке и никаких сложных движений

Эти ленивые хачапури с колбасой — магия для любителей сытной выпечки. 15 минут в духовке и никаких сложных движений

Попытка найти «правильные» хачапури обречена, но этот рецепт — точно удача. Дрожжевое тесто на молоке получается нежным, а начинка из сулугуни и колбасы — сочной. Идеально, когда хочется грузинского колорита, но с привычными продуктами.

Что понадобится

Молоко — 250 мл, мука — 400 г, яйца — 2 шт., масло сливочное — 50 г, сахар — 1 ст. л., дрожжи сухие — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сулугуни — 300 г, колбаса вареная — 200 г, желток — 1 шт., вода — 2 ст. л.

Как готовлю

В теплом молоке растворяю сахар и дрожжи, даю постоять 10 минут. Вбиваю одно яйцо, вливаю растопленное масло, добавляю муку и соль.

Вымешиваю тесто 6 минут, накрываю пленкой и оставляю на час. Сулугуни натираю, колбасу режу соломкой, смешиваю.

Тесто делю пополам, раскатываю каждую часть в круг. Распределяю начинку, собираю края, защипываю. Переворачиваю швом вниз, разминаю в лепешку, делаю отверстие по центру. Смазываю желтком с водой.

Выпекаю при 190 °C 15 минут до золотистого цвета. Подаю сразу, чтобы насладиться тягучей текстурой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов.