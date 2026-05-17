Мини-хачапури готовлю регулярно: по-аджарски, но с секретом, который меняет правила игры

Секрет этих хачапури — в идеальном балансе. Ароматная лодочка из дрожжевого теста, внутри которой прячется смесь сулугуни и адыгейского сыра. А вместо привычного куриного яйца — деликатный перепелиный желток, который делает порцию изящной и легкой.

Что понадобится

Для теста: молоко — 150 мл, вода — 150 мл, сахар — 1 ч. л., дрожжи сухие — 5 г, соль — 0,5 ч. л., масло растительное — 1,5 ст. л., мука — 400 г.

Для начинки: сулугуни — 200 г, адыгейский сыр — 200 г, мука — 1 ст. л., сливки (10–20%) — 2 ст. л.

Для подачи: перепелиные яйца — 10 шт., масло сливочное — 30 г.

Как готовлю

Молоко и воду подогреваю до 30 °C, смешиваю, добавляю сахар и дрожжи. Через 10 минут (пена) всыпаю соль, 1 ст. л. масла, муку. Замешиваю мягкое тесто. Вымешиваю, убираю в холодильник на 3–4 часа (лучше на ночь).

Тесто делю на 10 частей по 60 г, скатываю в шарики. Накрываю полотенцем, оставляю на 30 минут. Сыры тру (адыгейский крошу руками), смешиваю с мукой и сливками.

Каждый шарик раскатываю в овал 12 см. Формирую лодочку с бортиками. В центр выкладываю начинку (60 г). Выпекаю при 180 °C 15–20 минут.

Перепелиные яйца разбиваю в миску, осторожно отбирая желтки. Масло режу на 10 кусочков. В горячие лодочки делаю углубление вилкой, кладу по желтку и кусочку масла. По желанию возвращаю в духовку на 1 минуту.

