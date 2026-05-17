Российские киберспортсмены выиграли на турнире в Астане

Команда Team Spirit выиграла более $250 тыс. на турнире в Астане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем крупного турнира по Counter-Strike 2 PGL Astana 2026, который проходит в Казахстане. В финальном поединке российские игроки со счетом 3:0 разгромили представителей европейского региона из коллектива Team Falcons, передает «Чемпионат».

За эту победу команда получила главный приз турнира в размере $258 тыс. (18 млн рублей). Общий призовой фонд соревнований составил $800 тыс. (58 млн рублей). Лучшим игроком серии стал Данил Крышковец, который набрал 62 килла при 46 смертях. Его рейтинг составил 1,52. Со стороны Falcons лучший рейтинг был у Максима Лукина.

Ранее Team Spirit обыграли Team Falcons со счетом 2:0 и вышли в гранд-финал турнира Intel Extreme Masters в Рио-де-Жанейро. Благодаря победе «Драконы» впервые в этом году пробились в финал чемпионата. В нем приняли участие 16 команд, которые боролись за призовой фонд в $1 млн (80 млн рублей).

До этого россиянин потерял 300 тыс. рублей, сделав ставку на полуфинал BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. Мужчина поставил на победу Team Vitality над Team Falcons с коэффициентом 1,42, но матч завершился в пользу «Соколов».

Общество
Игры
геймеры
киберспорт
Counter-Strike
