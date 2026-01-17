Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 21:20

«Лакмусовая бумажка»: глава ФКС России о санкциях от Зеленского

Смит назвал санкции от Зеленского знаком качества своей работы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что санкции со стороны главы Украины Владимира Зеленского стали для него знаком качества. По его словам, которые передает ТАСС, такие меры подтверждают правильность его работы и значимость деятельности организации.

Санкции — это как лакмусовая бумажка. Раз Украина посчитала необходимым ввести их персонально против меня, значит, все эти годы я двигался в правильном направлении и действительно мешаю тем, кому невыгодно развитие российского общества и киберспорта, — сказал Смит агентству.

Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта России. Рестрикции включают 17 видов ограничений. Кроме того, ПКР и федерация бессрочно лишаются государственных наград Украины.

Ранее почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что санкционные ограничения, введенные Западом против России, стали настоящим благословением. По его словам, рестрикции пошли стране на пользу стратегически, политически, а также в контексте культуры.

