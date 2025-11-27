IT-эксперт назвал главные комплектующие для игрового компьютера

Для одиночных игр с детализированной графикой доминирующую роль в обеспечении качества картинки и стабильного FPS играет мощная видеокарта, а не процессор, заявил NEWS.ru IT-эксперт Даниил Аржаков. При этом, по его словам, в киберспортивных дисциплинах приоритеты смещаются в сторону центрального процессора и оперативной памяти, которые обеспечивают высокую частоту кадров.

Для киберспортивных дисциплин критична высокая частота кадров, обеспечиваемая в первую очередь мощным центральным процессором (CPU) и быстрой оперативной памятью, так как такие игры слабо нагружают графический процессор (GPU). В то же время в одиночных проектах с красивой проработанной графикой доминирующую роль играет видеокарта — именно она определяет качество изображения и стабильность FPS при высоких настройках. Экономия на процессоре допустима только при условии, что он не станет узким местом для вашей видеокарты. Оптимально — подбирать связку CPU и GPU под конкретный профиль нагрузки, избегая дисбаланса, — пояснил Аржаков.

Ранее сообщалось, что стоимость компьютерной техники в России может увеличиться на 10% в начале 2026 года на фоне повышения закупочных цен. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на мировом рынке фиксируется спрос на сервисы, связанные с ИИ.