25 ноября 2025 в 12:56

Россияне станут платить больше за компьютерную технику из-за ИИ

«Известия»: компьютеры подорожают на 10% в начале 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стоимость компьютерной техники в России может увеличиться на 10% в начале 2026 года на фоне повышения закупочных цен, передают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на мировом рынке фиксируется спрос на сервисы, связанные с ИИ.

В мире бум спроса на сервисы, связанные с искусственным интеллектом. Для их работы нужно оборудование, например, серверы, оснащенные современной памятью, — отметил он.

Ранее сообщалось, что рынок электроники столкнется с новым ценовым кризисом в 2026 году из-за острой нехватки оперативной памяти. По мнению аналитиков, это приведет к резкому подорожанию всей техники, от смартфонов до компьютеров. Нынешняя ситуация повторяет кризис с видеокартами во время бума майнинга.

До этого в киберполиции посоветовали удалить заброшенные аккаунты и компрометирующую информацию, чтобы избежать шантажа. Дополнительные меры включают мониторинг утечек, настройку приватности в соцсетях и очистку почты от писем со старыми паролями и логинами.

искусственный интеллект
компьютеры
цены
сервисы
