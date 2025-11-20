Рынок электроники оказался на пороге нового ценового кризиса Цены на электронику вырастут в 2026 году из-за дефицита оперативной памяти

Рынок электроники столкнется с новым ценовым кризисом в 2026 году из-за острой нехватки оперативной памяти, передает Yahoo Finance. Аналитики утверждают, что это приведет к резкому подорожанию всей техники, от смартфонов до компьютеров.

Нынешняя ситуация повторяет кризис с видеокартами во время бума майнинга, отметили в источнике. Крупные корпорации скупают память для центров обработки данных искусственного интеллекта, создавая дефицит.

Стоимость модулей памяти выросла на 60% за два месяца, подчеркнули аналитики. Компания Xiaomi уже официально объявила о предстоящем повышении цен на свою продукцию.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что на данный момент нет прогнозов о повышении цен на товары из-за увеличения ставки НДС. По его мнению, компетентным органам нужно принять меры, чтобы предотвратить распространение слухов о подорожании продуктов.

До этого Госдума утвердила законопроект о повышении НДС до 22% в 2026 году. При этом для социально значимых товаров сохранится льготная ставка в размере 10%.