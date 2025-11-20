Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 15:11

Госдума приняла закон об изменении НДС в России с 2026 года

Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года. При этом для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%.

Отмечается, что законом вводятся изменения в Налоговый кодекс. Ставка 10% будет действовать на лекарства, продукты питания, книги и товары для детей. При этом льготные условия уже не будут касаться молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.

Кроме того, в России введут мораторий на привлечение владельцев малого и среднего бизнеса к ответственности, которые в 2026 году перешли на НДС и допустили по нему нарушение. Также предприниматели смогут однократно отказаться от пониженных ставок этого налога.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что порог уплаты НДС малым и средним бизнесом (малыми и средними предприятиями, МСП) будет постепенно снижаться. По его словам, он достигнет 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн рублей — в 2027-м и 10 млн — в 2028-м. Решение снизить порог принято во избежание распространения схем дробления выручки малых предприятий.

