06 ноября 2025 в 16:23

Порог уплаты НДС для малого и среднего бизнеса снизится

Мишустин анонсировал постепенное снижение порога уплаты НДС для МСП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порог уплаты НДС малым и средним бизнесом (малыми и средними предприятиями, МСП) будет постепенно снижаться, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. По его словам, которые приводит РИА Новости, он достигнет 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн рублей — в 2027-м и 10 млн — в 2028-м.

Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов уплаты, — уточнил премьер-министр России

Мишустин отметил, что с учетом полномочий кабмина для исключения возможных рисков для тех, кто впервые нарушил уплату НДС при новых нормах, могут установить мораторий на привлечение к ответственности. Решение снизить порог принято во избежание распространения схем дробления выручки малых предприятий.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что основное влияние на инфляцию в Россию от повышения НДС с 20% до 22% будет наблюдаться в декабре и январе. По ее словам, первых изменений следует ожидать в ближайшее время. Набиуллина также вспомнила об опыте 2019 года.

Михаил Мишустин
НДС
МСП
Правительство РФ
