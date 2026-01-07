Следователи назвали предварительные причины крушения вертолета под Пермью

Техническая неисправность могла стать причиной крушения частного вертолета в Пермском крае, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. По данным ведомства, еще одна версия — ошибка пилотирования.

В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования, — сказано в сообщении.

Ранее Ространснадзор сообщил, что крушение частного вертолета произошло после того, как он зацепил провода линии электропередачи. Специалисты ведомства проверяют техническое состояние судна, погоду в момент падения, квалификацию пилота и соблюдение правили эксплуатации и организации полетов.

Двухместный частный вертолет упал днем 7 января. При крушении погибли два человека: пилот и пассажир. На земле разрушений нет. К ликвидации последствий привлекли порядка 40 человек и 14 единиц спецтехники.

До этого частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции. Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, на его борту находились пять человек, в том числе начальник Генштаба ливийской армии. В связи с этим инцидентом международный аэропорт Анкары Эсенбога был закрыт.