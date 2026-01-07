Атака США на Венесуэлу
Названа причина крушения вертолета в Пермском крае

Вертолет разбился после контакта с проводами электропередачи в Пермском крае

Крушение частного вертолета Robinson R44 в Бардымском округе Пермского края произошло после того, как он зацепил провода линии электропередачи, сообщила пресс-служба Ространснадзора в мессенджере МАХ. Специалисты ведомства проверяют техническое состояние судна, погоду в момент падения, квалификацию пилота и соблюдение правили эксплуатации и организации полетов.

По предварительной информации, воздушное судно вылетело с территории базы отдыха «Ашатли-парк». <…> В процессе полета вертолет зацепил провода линии электропередачи (ЛЭП), — говорится в сообщении.

Двухместный частный вертолет упал днем 7 января. При крушении погибли два человека: пилот и пассажир. На земле разрушений нет. К ликвидации последствий привлекли порядка 40 человек и 14 единиц спецтехники.

Ранее частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции. Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, на его борту находились пять человек, в том числе начальник Генштаба ливийской армии. В связи с этим инцидентом международный аэропорт Анкары Эсенбога был закрыт.

