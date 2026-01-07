Два человека погибли при падении частного вертолета в Пермском крае

Два человека погибли при падении частного двухместного вертолета в Пермском крае, передает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС России. Авария произошла на территории базы отдыха в Бардымском районе. На месте работают спасатели.

До этого источник сообщал о гибели одного человека. По предварительной информации, погибли пилот и пассажир воздушного судна.

Ранее в окрестностях города Финикс в американском штате Аризона произошло крушение частного вертолета. На его борту находились четыре человека.

Кроме того, в Сети появилась видеозапись, на которой два вертолета столкнулись в воздухе и упали на землю в США. Авиационная катастрофа произошла в городе Хаммонтон, штат Нью-Джерси. На опубликованных кадрах видно, как один из летательных аппаратов вращается вокруг своей оси при падении, после чего на борту возникает сильный пожар с густым темным дымом.