03 января 2026 в 02:45

Частный вертолет с четырьмя людьми разбился в горах

ABC: частный вертолет с четырьмя людьми разбился в горах Аризоны

Фото: Global Look Press
В горах возле города Финикса в американском штате Аризона разбился частный вертолет, передает ABC NEWS. На борту воздушного судна находилось четыре человека.

Отмечается, что происшествие произошло около 11:00 по местному времени (21:00 мск). Информация о текущем состоянии тех, кто находился на борту, не поступала.

Экстренные службы пытаются добраться до места катастрофы. Расследованием инцидента займется национальный совет по безопасности на транспорте, заключили в источнике.

Ранее частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. На его борту находились пять человек, в том числе начальник Генштаба ливийской армии.

До этого сверхлегкий самолет с рекламным баннером упал в океан недалеко от пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. По сведениям источника, борт Cessna 170A носом ушел в воду рядом с берегом. Как рассказали очевидцы, перед крушением был слышен взрыв.

Кроме того, легкомоторный самолет упал на проезжую часть в центре немецкого Мангейма, выполнив вынужденную посадку. 23-летний пилот получил тяжелые повреждения. Для спасения троих пассажиров, заблокированных в воздушном судне, спасательной бригаде пришлось вскрывать его корпус.

