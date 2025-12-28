Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 10:00

Самолет рухнул в океан на глазах у сотен посетителей пляжа

В Рио-де-Жанейро самолет с рекламным баннером упал в океан недалеко от пляжа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сверхлегкий самолет с рекламным баннером упал в океан недалеко от пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, сообщает Telegram-канал Mash. По его сведениям, борт Cessna 170A носом ушел в воду рядом с берегом. Как рассказали очевидцы, перед крушением был слышен взрыв.

Тело пилота, которым, предварительно, оказался Луис Рикардо, аквалангисты достали через два часа после трагедии. Отмечается, что это был его первый полет с буксировкой баннера. Само воздушное судно принадлежало рекламной компании. В Военно-воздушных силах Бразилии заявили о начале расследования.

Ранее бизнес-джет разбился вблизи международного аэропорта города Толука в Мексике. Он вылетел из Акапулько и направлялся в Толуку, в результате крушения погибли 10 человек. Согласно истории полетов, самолет типа Cessna Citation III с бортовым номером XA-PRO рухнул на ангары.

До этого легкомоторный самолет упал на проезжую часть в центре немецкого Мангейма, выполнив вынужденную посадку. 23-летний пилот получил тяжелые повреждения. Для спасения троих пассажиров, заблокированных в воздушном судне, спасательной бригаде пришлось вскрывать его корпус.

самолеты
крушения
Бразилия
происшествия
смерти
