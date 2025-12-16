Десять человек стали жертвами крушения бизнес-джета на ангары в Мексике

Бизнес-джет разбился вблизи международного аэропорта города Толука (штат Мехико, Мексика), сообщила газета Milenio. Он вылетел из Акапулько и направлялся в Толуку, в результате крушения погибли 10 человек.

Согласно истории полетов, крушение потерпел самолет типа Cessna Citation III с бортовым номером XA-PRO, он рухнул на ангары. К месту падения самолета прибыли пожарные, скорая помощь, а также сотрудники Гражданской защиты и сил безопасности штата Мехико.

Ранее военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Фурмановском районе Ивановской области 9 декабря. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа. Падение произошло в районе Уводьского водохранилища. Самолет выполнял плановый полет после завершения ремонтных работ.

До этого сообщалось, что в Московской области на аэродроме Новинки разбился легкомоторный самолет. Он располагается недалеко от Серпухова, в районе деревни Новинки-Бегичево, примерно в 80 километрах от МКАД. Новинки относится к аэродромам общего назначения.