Стало известно о переброске военных самолетов США в Британию The Times: США перебросили в Великобританию военные самолеты и вертолеты

США перебросили самолеты C-17 Globemaster и вертолеты AC-130J Ghostrider на авиабазы в Великобритании, сообщает The Times. По информации издания, на трех базах в Саффолке и Глостершире приземлился флот как минимум из 14 транспортных самолетов и двух тяжело вооруженных вертолетов.

Предварительно, на борту Globemaster могли находиться пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook, которые активно применяются при проведении различных спецопераций. Базы, на которые прибыли воздушные суда, используются совместно Королевскими ВВС и ВВС США.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Ирландия и Франция следили за российским танкером «Маринера». В рамках операции были задействованы самолет ирландской авиации и французский патрульный самолет, а также британский истребитель Eurofighter Typhoon. Они пролетели прямо над судном.

До этого стало известно, что Великобритания заключила в 2025 году оборонные контракты на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов. Среди соглашений оказались поставка военно-морским силам Норвегии не менее пяти фрегатов типа 26 стоимостью 10 млрд фунтов стерлингов, а также крупнейшая за многие годы партия боевых самолетов.