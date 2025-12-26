Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 19:02

Британия сообщила о крупнейшем за 40 лет экспорте оружия

Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press
Великобритания заключила в 2025 году оборонные контракты на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов (2,13 трлн рублей), сообщила пресс-служба правительства страны. Это крупнейший объем экспортных продаж вооружений за последние 40 лет.

Среди соглашений оказались поставка военно-морским силам Норвегии не менее пяти фрегатов типа 26 стоимостью 10 млрд фунтов стерлингов (1,066 трлн рублей), а также крупнейшая за многие годы партия боевых самолетов. Турция закупит 20 истребителей Eurofighter Typhoon за 8 млрд фунтов стерлингов (853,4 млрд рублей) и 12 самолетов C-130 более чем за 550 млн фунтов стерлингов (58,7 млрд рублей). Чехия приобрела 18 бронемашин Supacat.

В правительстве отметили, что сделки обеспечивают занятость десятков тысяч сотрудников оборонной отрасли и совпадают с реализацией масштабной программы модернизации, в рамках которой создается Национальная группа по вооружениям и формируется новая структура международного сотрудничества и экспорта.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что западные страны фактически готовятся к военным действиям — они не блефуют. Хренин добавил, что напряженность у границ Белоруссии растет, а руководство соседних государств открыто говорит о вооруженных приготовлениях.

Великобритания
оружие
экспорт
Турция
самолеты
бронемашины
