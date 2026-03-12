Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 18:30

Белоруссия начнет «стучать» соседям на должников

Лукашенко подписал закон об обмене информацией о должниках между странами СНГ

Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, регламентирующий обмен данными между органами принудительного исполнения стран СНГ. Акт определяет перечень сведений и механизм взаимодействия между ведомствами.

Соглашение призвано укрепить правовое сотрудничество между судебными приставами. Ключевым предметом обмена станет информация об исполнительных производствах и положении должников. Органы стран-участниц теперь смогут оперативно запрашивать сведения о местонахождении активов и другие данные, необходимые для взыскания.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц», — сказано в пресс-релизе.

Ранее Лукашенко заявлял, что республика рада «очень трудолюбивым» мигрантам из Узбекистана. По его словам, в стране принимают работников на конкретные вакансии, где они могут конкурировать «на равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими».

