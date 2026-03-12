Белоруссия начнет «стучать» соседям на должников Лукашенко подписал закон об обмене информацией о должниках между странами СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, регламентирующий обмен данными между органами принудительного исполнения стран СНГ. Акт определяет перечень сведений и механизм взаимодействия между ведомствами.

Соглашение призвано укрепить правовое сотрудничество между судебными приставами. Ключевым предметом обмена станет информация об исполнительных производствах и положении должников. Органы стран-участниц теперь смогут оперативно запрашивать сведения о местонахождении активов и другие данные, необходимые для взыскания.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц», — сказано в пресс-релизе.

