Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 17:10

Педофил заманил ребенка в лес и забил до смерти

В Индии педофил заманил девочку в лес, изнасиловал ее и забил до смерти камнем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В индийском штате Одиша 11 марта педофил уговорил семилетнюю девочку пойти с ним в лес, расположенный недалеко от города, где изнасиловал ее, передает Ommcom News. Преступник, опасаясь, что ребенок может раскрыть всю правду родным, взял камень и жестоко расправился с жертвой. После этого он укрыл тело под булыжниками и скрылся.

Исчезновение девочки спровоцировало тревогу среди родных и соседей, которые немедленно приступили к поискам и сообщили о пропаже в полицию. В процессе расследования правоохранительные органы обратили внимание на одного мужчину, который впоследствии признался в совершении преступления и указал место, где спрятал тело.

Ранее сообщалось, что в Бирюлево был задержан тренер детской футбольной секции по подозрению в растлении несовершеннолетних. Анна Левченко, руководитель проекта «Сдай педофила», сообщила, что в деле трое пострадавших — воспитанники тренера. Один из мальчиков с 2022 года жил у тренера по доверенности матери, так как его отец на СВО, а мать не справлялась с воспитанием. Левченко утверждает, что преступления происходили в квартире тренера.

Индия
педофилы
убийства
дети
насилие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Серьезные проблемы»: военэксперт об ухудшении положения Украины
Легендарный футболист «Спартака» дал прогноз на матч с «Зенитом» в РПЛ
Ситуация в Дубае 12 марта: что с туристами из России, бегство капиталов
Первая акция против командира ВСУ развернулась в Киеве
Американский авианосец заполыхал в Красном море
«Убить вместе с детьми»: Украина угрожает Орбану, при чем тут «Дружба»
Хуснуллин обнародовал критические цифры по ЖКХ в России
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Приангарье
В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по больнице, где спали 130 пациентов
Россия осудила атаку ВСУ на больницу в ДНР
ПВО сработала над приграничным регионом России
Южная Корея взялась за расследование поставок люксовых авто в Россию
Смерть в сарае для скота: беременная дочь просила у мамы забрать ее от мужа
В Сумской области ликвидировали высокопоставленных офицеров логистики ВСУ
Журналистка объяснила, почему держала в тайне беременность Кейт Миддлтон
Психолог объяснил, почему некоторые сталкиваются с весенней хандрой
Ближневосточный конфликт ударил по производству полупроводников
В США развернули масштабные поиски из-за пропажи эксперта по НЛО
В США предупредили Украину о проблемах с ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Завершение карьеры, дочь в США, слова об СВО: как живет Владимир Гостюхин
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.