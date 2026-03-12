Педофил заманил ребенка в лес и забил до смерти В Индии педофил заманил девочку в лес, изнасиловал ее и забил до смерти камнем

В индийском штате Одиша 11 марта педофил уговорил семилетнюю девочку пойти с ним в лес, расположенный недалеко от города, где изнасиловал ее, передает Ommcom News. Преступник, опасаясь, что ребенок может раскрыть всю правду родным, взял камень и жестоко расправился с жертвой. После этого он укрыл тело под булыжниками и скрылся.

Исчезновение девочки спровоцировало тревогу среди родных и соседей, которые немедленно приступили к поискам и сообщили о пропаже в полицию. В процессе расследования правоохранительные органы обратили внимание на одного мужчину, который впоследствии признался в совершении преступления и указал место, где спрятал тело.

Ранее сообщалось, что в Бирюлево был задержан тренер детской футбольной секции по подозрению в растлении несовершеннолетних. Анна Левченко, руководитель проекта «Сдай педофила», сообщила, что в деле трое пострадавших — воспитанники тренера. Один из мальчиков с 2022 года жил у тренера по доверенности матери, так как его отец на СВО, а мать не справлялась с воспитанием. Левченко утверждает, что преступления происходили в квартире тренера.