Названы страны, которые следили за российским танкером «Маринера» Times: Британия, Ирландия и Франция следили за российским танкером «Маринера»

Странами НАТО, следившими за российским танкером «Маринера», оказались Великобритания, Ирландия и Франция, сообщает газета Times. По ее данным, были задействованы самолет ирландской авиации и французский патрульный самолет, а также британский истребитель Eurofighter Typhoon. Они пролетели прямо над судном на его пути к северу королевства.

Союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над судном «Маринера» на его пути к северу Великобритании, — говорится в публикации.

Ранее в Министерстве иностранных дел России зафиксировали преследование танкера «Маринера» в международных водах со стороны США и НАТО. В дипведомстве назвали ситуацию тревожной и аномальной. Судно осуществляет плавание в Северной Атлантике под российским флагом и в полном соответствии с международным правом.

В Сети также появились кадры с «Маринеры». Они демонстрируют напряженную обстановку и сложные погодные условия в момент преследования танкера. В опубликованном ролике видно, что действие происходит в густом тумане, значительно ограничивающем видимость. Вдалеке также можно различить корабль береговой охраны США.