В МИД РФ заявили о преследовании российского танкера силами НАТО В МИД РФ заявили, что корабль США преследует российский танкер «Маринера»

Российский нефтяной танкер «Маринера» подвергается непропорциональному преследованию со стороны военных США и НАТО в международных водах, заявили ТАСС в МИД РФ. В дипведомстве ситуацию назвали тревожной и аномальной.

В министерстве подчеркнули, что судно осуществляет плавание в Северной Атлантике под флагом Российской Федерации и в полном соответствии с международным правом. При этом за танкером уже несколько дней следует корабль береговой охраны США, хотя до американского побережья около 4 тыс. километров.

Рассчитываем, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon ВМС США ведут слежку за российским танкером «Маринера». Судно уклоняется от преследования американских военных с конца декабря. В ответ на это Россия предприняла дипломатические шаги. Москва направила ноту с требованием прекратить преследование корабля.