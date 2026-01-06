Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 16:35

В МИД РФ заявили о преследовании российского танкера силами НАТО

В МИД РФ заявили, что корабль США преследует российский танкер «Маринера»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российский нефтяной танкер «Маринера» подвергается непропорциональному преследованию со стороны военных США и НАТО в международных водах, заявили ТАСС в МИД РФ. В дипведомстве ситуацию назвали тревожной и аномальной.

В министерстве подчеркнули, что судно осуществляет плавание в Северной Атлантике под флагом Российской Федерации и в полном соответствии с международным правом. При этом за танкером уже несколько дней следует корабль береговой охраны США, хотя до американского побережья около 4 тыс. километров.

Рассчитываем, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon ВМС США ведут слежку за российским танкером «Маринера». Судно уклоняется от преследования американских военных с конца декабря. В ответ на это Россия предприняла дипломатические шаги. Москва направила ноту с требованием прекратить преследование корабля.

США
МИД
танкеры
преследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы «Запада» успешно срывают планы ВСУ под Купянском
Таратута: почему это блюдо было на праздничном столе у ваших прабабушек?
«Хвастливый»: на Западе «разнесли» Зеленского за выпады против России
Китайский робот в прыжке разбил ногой арбуз и попал на видео
В ГД рассказали о новых мерах по улучшению жизни граждан старшего возраста
«Ослов» призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за ударов по Венесуэле
Наследственность и вес: передаются ли полнота и худоба по генам?
Пошаговый рецепт постных вареников с грибами для сочельника
«Счастливы вместе», двое детей, театр: как живет актер Павел Савинков
Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом
Прилучный, критика из-за худобы, бездетность: как живет Мирослава Карпович
Россиянин насмерть замерз на заснеженном острове в новогоднюю ночь
Серия ДТП парализовала «Неву» в сторону Москвы
«Гомункул просит есть»: просьба Киева о $800 млрд озадачила Орбана
Орбан назвал основные признаки упадка демократии в Европе
Краснодарец чуть не убил девушку за отказ от знакомства
На Москву надвигается «снежный армагеддон»
Пользователей рассрочек защитят от беспредела компаний
Военэксперт ответил, как России обезопасить свои торговые суда
«Огромная мина»: Слуцкий об американском «праве сильного» в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.