МИД Украины выпустил экстренное заявление о Венгрии

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне своевольных действий венгерских властей, — заявили в МИД Украины.

Ранее правоохранительные органы Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского Ощадбанка и начали расследование в отношении его сотрудников. Уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег. В налоговой службе уточнили, что только в текущем году через территорию Венгрии на Украину перевезли более $900 млн (70,3 млрд рублей), €420 млн (38,1 млрд рублей) и 146 килограммов золота в слитках.

Также в Ощадбанке заявили, что служба безопасности отследила GPS-маячки инкассаторских машин. По информации банка, транспорт находится в центре Будапешта, неподалеку от здания одной из венгерских силовых структур. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что власти Венгрии задержали семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка.