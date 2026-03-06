Пора звать на помощь НАТО? Новая ссора Орбана и Зеленского, грузовик золота

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил применить военную силу против Венгрии. Что произошло, как ему ответил Виктор Орбан, что сказали в России?

Что произошло, почему Зеленский вновь угрожает Орбану

5 марта президент Украины начал открыто угрожать «одному человеку», который блокирует предоставление Киеву европейского кредита на €90 млрд.

«Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов», — сказал Зеленский в ходе встречи с правительством.

Выделение кредита Украине блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Причиной стало то, что Киев заблокировал работу нефтепровода «Дружба», по которому до 27 января 2026 года поступала нефть из России.

Зеленский пригрозил «дать адрес Орбана ВСУ».

«Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», — заявил украинский президент.

Что произошло с украинскими инкассаторами в Венгрии

Вечером того же дня конфликт между Киевом и Будапештом резко обострился: МИД Украины сообщил, что полиция Венгрии захватила два инкассаторских автомобиля украинского Ощадбанка.

«Семь инкассаторов фактически удерживаются в заложниках!» — объявил глава МИД Украины Андрей Сибига, который обвинил венгерские власти в похищении.

В Ощадбанке заявили, что, по данным GPS-трекеров, сейчас автомобили находятся возле штаб-квартиры «одной из силовых структур» в центре Будапешта. В автомобилях якобы находилось $40 млн, €35 млн и 9 кг золота (стоимостью около $1,5 млн), которые легально перевозились из Вены.

Украина потребовала немедленного освобождения своих граждан и официальных объяснений.

Как ответили в Венгрии, причины захвата машины с инкассаторами

Уже 5 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях резко ответил на угрозы Зеленского.

«Это за пределами всех границ: это Украина, эта украинская „культура“, этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз», — возмутился Сийярто в соцсетях.

Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По поводу задержанных инкассаторов высказались в Национальном налоговом и таможенном управлении Венгрии. Украинцы были задержаны силами Национального антитеррористического комитета. Инкассаторов Ощадбанка подозревают в отмывании денег, операция стала частью долгого расследования о незаконной перевозке средств: только с начала 2026 года через территорию Венгрии на Украину были ввезены $900 млн, €420 млн и 146 кг золота в слитках.

Венгры отметили, что главным в группе «инкассаторов» был отставной генерал СБУ.

Следом жесткий ответ дал Виктор Орбан, который подчеркнул, что его нельзя напугать шантажом и угрозами.

«Я всегда буду отстаивать интересы Венгрии и венгров. Мы не дадим украинцам денег, которые они успешно вымогают в других странах ЕС, мы не будем платить и не пустим Украину в ЕС», — объявил Орбан.

Будапешт вводит санкции в ответ на действия Украины: останавливаются поставки бензина и дизтоплива, а также важных грузов, шедших через Венгрию. При этом пока не прекращаются поставки электричества.

Орбана поддержал лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр.

«Ни один иностранный лидер не может угрожать ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству „Тисы“. Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова и, если он действительно это сказал, — отозвать их», — заявил Мадьяр.

Киевский МИД рекомендовал гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию из-за «угрозы произвольного похищения».

Как комментируют в России новую ссору Орбана и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронически рекомендовал Венгрии попросить защиты у НАТО.

«Пора применять Пятую статью НАТО [о коллективной самообороне]», — прокомментировал Песков.

