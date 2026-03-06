Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:04

«Меня нельзя напугать»: Орбан жестко ответил на угрозы Зеленского

Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его не напугать шантажом и угрозами со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В соцсетях политик подчеркнул, что намерен и дальше отстаивать интересы Венгрии.

Украинский президент шантажирует и угрожает, потому что хочет видеть во главе Венгрии проукраинское правительство и дружественного Украине премьера. А я просто стою на пути. Но меня нельзя напугать шантажом и угрозами. Я всегда буду отстаивать интересы Венгрии и венгров, — сказал Орбан.

Зеленский выступил с резкими высказываниями в адрес главы венгерского правительства. Поводом стала позиция Будапешта, который заблокировал выделение очередного кредита Европейского союза для Киева. Украинский глава пригрозил Орбану возможной встречей с бойцами ВСУ.

Ранее Орбан заявил, что охрана венгерских энергетических объектов была усилена из-за угрозы украинских диверсий. Он напомнил о словах Зеленского, обещавшего не допустить поставок российской энергии в Европу, а также о подрыве «Северных потоков».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией отреагировал на заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии. В беседе с автором программы ИС «Вести» Павлом Зарубиным он отметил, что НАТО пора применять пятую статью для защиты своего участника.

