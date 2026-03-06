Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:10

Политолог объяснил, почему Венгрия отвернулась от США в сторону России

Политолог Дудаков: Венгрия отвернулась от США в сторону РФ из-за войны с Ираном

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Венгрия отвернулась от США в сторону России из-за войны США с Ираном, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, сейчас фокус внимания Белого дома сместился на Ближний Восток, и американский лидер Дональд Трамп «отошел от европейских дел».

Венгерское лобби работает, пытаясь заручиться поддержкой администрации Трампа. Американские политтехнологи работают, помогают венгерскому премьеру [Виктору Орбану], но все-таки сейчас фокус внимания Белого дома сместился в сторону Ирана, и от европейских дел Трамп отошел. Не зря представители премьер-министра Венгрии чаще приезжают в РФ, а не в США. Они понимают, что с нами перспективнее выстраивать диалог. Плюс Трамп создает много рисков для европейских правых, к которым относится Орбан. Политика главы Белого дома в отношении Ирана крайне непопулярна в Европе. Так что сейчас для Трампа имеет смысл не комментировать выборы в Венгрии, потому что это может ослабить позиции Орбана, — пояснил Дудаков.

Ранее Трамп признал, что далеко не все в Европе разделяют его позицию по Орбану. По словам главы Белого дома, он полностью и безоговорочно поддерживает кандидатуру венгерского политика на предстоящих выборах главы правительства республики.

