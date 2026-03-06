Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 17:28

Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства

Польша ввела трехмесячный запрет на полеты в приграничных районах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Польское агентство аэронавигации объявило о закрытии воздушного пространства в восточных регионах страны, на границе с Украиной и Белоруссией. Ограничения ввели в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Действовать они будут с 10 марта по 9 июня 2026 года.

Запрет на полеты распространяется на все воздушные суда, летящие ниже 3 км. Время действия бесполетной зоны — 24 часа в сутки, — говорится в документе.

Под исключения попадают только самолеты гражданской и санитарной авиации. Однако и они должны будут получать специальное разрешение для пролета над запретной зоной. Такое решение принято по требованию оперативного командования Вооруженных сил страны, заключили в агентстве.

Тем временем Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило рекомендацию для авиакомпаний воздерживаться от полетов над зоной конфликта на Ближнем Востоке до 11 марта. Режим повышенной опасности распространяется на воздушное пространство Кувейта, Ливана, Ирака, Израиля, Иордании, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Польша
Европа
самолеты
происшествия
