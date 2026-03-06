В Польше создают бесполетную зону на три месяца На востоке Польши введена бесполетная зона для всех судов ниже трех километров

Польское агентство аэронавигации (PAŻP) объявило о создании запретной для полетов зоны на востоке страны. По данным агентства, запрет введен по требованию оперативного командования Вооруженных сил Польши в целях обеспечения безопасности государства и будет действовать с 10 марта по 9 июня 2026 года.

Ограничения распространяются на все воздушные суда, летящие ниже трех километров, при этом зона действует круглосуточно. Исключения предусмотрены для гражданской и санитарной авиации, которая должна получать специальное разрешение на пролет над запретной территорией, уточнили в агентстве.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал поляков готовиться к конфликту, сопоставимому по масштабам с войнами, которые пережили их деды и прадеды. По его словам, текущая ситуация в Европе вынуждает Варшаву укреплять оборонную готовность.

Также министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что в республике решено значительно увеличить численность армии в ближайшие несколько лет. По его словам, в планах поднять ее до 500 тыс. солдат и офицеров. На сегодняшний день численность польской армии составляет 218 тыс. человек.